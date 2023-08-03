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13:33, 3 августа 2023Ценности

Ирина Шейк пришла ресторан в наряде с глубоким декольте

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя манекенщица выложила снимок в сторис, где она запечатлена в ресторане с бургером в руке. На ней надето белое платье с открытыми плечами, оформленное глубоким декольте.

Известно, что знаменитость проводит отпуск в итальянском Неаполе.

В июле Ирина Шейк снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Звезда поделилась новыми фото с отдыха, на которых она запечатлена позирующей в черном бикини на завязках. На размещенных кадрах манекенщица продемонстрировала подтянутое тело.

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    Мария Винар
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