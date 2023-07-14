Ирина Шейк поделилась новыми фото в бикини и восхитила фанатов

Российская модель Ирина Шейк поделилась новыми фото с отдыха в бикини

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя знаменитость поделилась новыми фото с отдыха, на которых она запечатлена позирующей в черном бикини на завязках. На размещенных кадрах манекенщица продемонстрировала подтянутое тело.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и написали комплименты в комментариях под постом, который набрал более 82 тысяч лайков. «Боже, что за тело!», «Ирина как картинка», «Богиня!», «Она не стареет. Просто огонь тело!», «Профессиональная модель, которая умеет позировать даже на любительских фото», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк опубликовала снимок с модного показа бренда Alaia, на котором она запечатлена в прозрачном наряде оранжевого цвета. При этом знаменитость предстала перед камерой без бюстгальтера.