Ирина Шейк поделилась фото без бюстгальтера

Российская модель Ирина Шейк поделилась фото в прозрачном наряде без бюстгальтера

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенным фото с модного показа бренда Alaia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя манекенщица разместила снимок в сторис, на котором она запечатлена в прозрачном наряде оранжевого цвета. При этом знаменитость предстала перед камерой без бюстгальтера. Ее образ был дополнен небольшой сумкой в тон наряду.

Стилисты убрали волосы звезды назад и собрали их в низкий пучок. Визажисты, в свою очередь, сделали акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду.

В июне Ирина Шейк приняла участие в съемках откровенной рекламы турецкого бренда Zeki и восхитила фанатов. Модель примерила черный раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с вырезами в области груди и плавок с тонкими завязками. Помимо этого, Шейк надела пурпурный бархатный комплект с топом и трусами на высокой посадке.