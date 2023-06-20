Ирина Шейк снялась в рекламе купальников и восхитила фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе купальников турецкого бренда Zeki

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в съемках откровенной рекламы турецкого бренда Zeki и восхитила фанатов. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутую стройную фигуру в нескольких образах. Так, звезда примерила черный раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с вырезами в области груди и плавок с тонкими завязками. Помимо этого, Шейк надела пурпурный бархатный комплект с топом и трусами на высокой посадке.

Также манекенщица снялась в черном топе с глубоким декольте и коротких шортах. Свой образ она дополнила прической с эффектом мокрых волос. Из аксессуаров на ней были массивные серьги и кольцо.

Пользователи сети оценили внешность Шейк в комментариях под постом, который набрал более 200 тысяч просмотров. «Ира, ты реально лучше всех», «Самая красивая женщина этой планеты», «Легенда», «Восхитительное тело», «Русская красота», — написали они.

Ранее в июне Ирина Шейк снялась для журнала в прозрачном платье и с обесцвеченными бровями. На размещенных снимках модель предстала в белом наряде со шлейфом и обнажающими плечи пышными рукавами, а также в черных сапогах до колен на плоской подошве и с широким голенищем.

