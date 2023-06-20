Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:42, 20 июня 2023Ценности

Ирина Шейк снялась в рекламе купальников и восхитила фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе купальников турецкого бренда Zeki

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в съемках откровенной рекламы турецкого бренда Zeki и восхитила фанатов. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутую стройную фигуру в нескольких образах. Так, звезда примерила черный раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с вырезами в области груди и плавок с тонкими завязками. Помимо этого, Шейк надела пурпурный бархатный комплект с топом и трусами на высокой посадке.

Также манекенщица снялась в черном топе с глубоким декольте и коротких шортах. Свой образ она дополнила прической с эффектом мокрых волос. Из аксессуаров на ней были массивные серьги и кольцо.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Пользователи сети оценили внешность Шейк в комментариях под постом, который набрал более 200 тысяч просмотров. «Ира, ты реально лучше всех», «Самая красивая женщина этой планеты», «Легенда», «Восхитительное тело», «Русская красота», — написали они.

Ранее в июне Ирина Шейк снялась для журнала в прозрачном платье и с обесцвеченными бровями. На размещенных снимках модель предстала в белом наряде со шлейфом и обнажающими плечи пышными рукавами, а также в черных сапогах до колен на плоской подошве и с широким голенищем.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана Зеленского
    В вейп-шопе избили россиянку после продажи ее сыну электронной сигареты
    Актриса Троянова высказалась об удалении сериала «Ольга» из онлайн-кинотеатров
    Ирина Шейк снялась в рекламе купальников и восхитила фанатов
    В Австрии заявили о неожиданной для ВСУ слаженности российских войск
    США понадеялись на продление зерновой сделки
    В российском городе лоджия в высотке обрушилась из-за сильного ветра
    В российском регионе за сотрудничество с иностранцами задержали сотрудника МВД
    Популярный российский блогер раскрыл гонорары пятилетней дочери
    Аномальный холод пообещали москвичам в самую короткую ночь года
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.