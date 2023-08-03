Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:09, 3 августа 2023Россия

В российском городе загорелись склады

МЧС: в Краснодаре загорелись склады на площади 300 квадратных метров
СюжетЛесные пожары:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Краснодаре загорелись склады на Уральской улице. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, о возгорании экстренным службам сообщили в 21:14. На место оперативно прибыли пожарные. Изначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Позже она возросла до 300 квадратных метров из-за высокой горючести.

К ликвидации пожара представители РСЧС привлекли 64 человека личного состава и 18 единиц техники. На данный момент причина пожара в российском городе неизвестна. Другие детали, в том числе пострадавших, не уточняются.

2 августа в Измайловском парке на востоке Москвы произошел пожар. Возгорание произошло в помещении кафе «Лесной уют». Площадь огня составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России предложили расширить право на отсрочку от армии

    В лагерях Анапы усилят безопасность после нападения педофила на детей

    В России задумались о создании сотового оператора для госорганов

    В российском городе загорелись склады

    Дочь Джонни Деппа прошлась по улице в прозрачном топе

    Посол Китая назвал НАТО главной причиной украинского кризиса

    Обама предупредил Байдена о шансах Трампа победить на выборах

    100 тысяч украинских беженцев попали под угрозу выселения из Британии

    В Херсонской области начали демонтаж украинских дорожных знаков

    В Кремле рассказали о состоянии Костомарова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости