Врач перечислила помогающие быстрее уснуть продукты и напитки

Врач Горина: чтобы лучше спать, можно есть индейку, бананы и киви

Чтобы лучше спать, можно есть богатые триптофаном и мелатонином продукты, рассказала врач общей практики Елена Горина. Помогающие быстрее уснуть продукты и напитки она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Специальной диеты для сна нет, подчеркнула Горина, но известны продукты, в которых содержатся используемые телом во время сна вещества. К ним, уточнила она, относятся индейка, бананы и молоко. «Эти продукты богаты триптофаном — аминокислотой, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Он оказывает на организм успокаивающее действие и улучшает качество сна», — сказала врач.

Одними из немногих природных источников мелатонина, который часто назначают в качестве снотворного, являются вишня и киви, продолжила Горина. Кроме того, добавила она, вишня и киви содержат серотонин — вещество, которое регулирует циклы сна и бодрствования и помогает бороться с бессонницей.

Кешью, миндаль и кедровый орех богаты магнием — еще одним натуральным средством, способствующим успокоению и быстрому засыпанию. Если перекусить ими за несколько часов до сна, можно улучшить продолжительность отдыха и легче проснуться с утра Елена Горина врач общей практики

Засыпанию, добавила врач, может способствовать чай с ромашкой, содержащий антиоксидант апигенин. «Что касается других успокоительных чаев с травами, например, с мятой, мелиссой, валерианой, они помогают не всем. Однако многие люди отмечают, что такие чаи снижают уровень тревожности, что может косвенно помочь засыпанию», — заключила Горина.

Ранее терапевт Ирина Никулина предупредила, что сахарозаменители в газированных напитках могут навредить здоровью больше, чем сам добавленный сахар. Она также объяснила, что желание съесть вредную сладость может сигнализировать о стрессе.