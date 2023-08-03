Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:24, 3 августа 2023Забота о себе

Врач опровергла миф о пользе газированных напитков без сахара

Врач Никулина: сахарозаменители в газированных напитках могут вредить здоровью

Фото: Ambitious Studio* - Rick Barrett / Unsplash

Терапевт Ирина Никулина предупредила, что сахарозаменители в газированных напитках могут навредить здоровью больше, чем сам добавленный сахар. Эксперт АНО «Культура здоровья» в беседе с «Лентой.ру» опровергла миф о пользе напитков с пометкой «ноль калорий».

По словам врача, люди стали более осознанно подходить к выбору продуктов и напитков. Многие стремятся употреблять меньше сахара, но не готовы отказаться от любимых сладостей или газировки и ищут им менее калорийные альтернативы.В напитках без сахара используют различные заменители — натуральные и искусственные, говорит Никулина. Подсластители в напитках с этикетками «без сахара» или «ноль калорий» бывают еще более опасными, чем обычный сахар.

Например, аспартам, который является обязательным компонентом многих низкокалорийных напитков. При переработке в организме он превращается в аспартамовую кислоту, аминокислоту фенилаланин и метанол. Организм закисляется, формируя базу для хронических воспалительных заболеваний, а метанол конвертируется в канцероген формальдегид

Ирина Никулинатерапевт

Помимо этого, добавляет терапевт, большая часть заменителей сахара в разы слаще. «Популярная стевия в 200 раз слаще сахара. Ее прием избыточно стимулирует и травмирует вкусовые рецепторы. После нее и фрукты будут казаться безвкусными», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак.В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023

Никулина пояснила: желание съесть вредную сладость может сигнализировать о стрессе. Борьба со стрессом — важное условие отказа от этой вредной привычки. Для этого хороши и дыхательные практики, и медитация, и натуральные препараты, нормализующие сон, говорит врач.

«При недосыпе повышается концентрация гормона голода грелина, который стимулирует бесконечные позывы выпить или съесть что-то сладкое», — подвела итог Никулина.

Ранее врач Александра Чистякова рассказала о способах борьбы с ночными перекусами. При этом она отметила, что женщины чаще мужчин «путешествуют» по ночам к холодильникам.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

    «ВКонтакте» запустила обновление

    В Кремле оценили перспективы ввода единой валюты БРИКС

    Найден способ пополнить российский бюджет на десятки миллиардов рублей

    Правоохранители пришли с обысками в министерство российского региона

    В Екатеринбурге нашли семью брошенной отцом на улице пятилетней девочки

    В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Эрдогана

    Стало известно о совершенствовании российских снарядов для беспилотников

    В России высказались о возобновлении зерновой сделки

    Мужчина надругался над 12-летней девочкой в лифте московской многоэтажки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости