Врач опровергла миф о пользе газированных напитков без сахара

Врач Никулина: сахарозаменители в газированных напитках могут вредить здоровью

Терапевт Ирина Никулина предупредила, что сахарозаменители в газированных напитках могут навредить здоровью больше, чем сам добавленный сахар. Эксперт АНО «Культура здоровья» в беседе с «Лентой.ру» опровергла миф о пользе напитков с пометкой «ноль калорий».

По словам врача, люди стали более осознанно подходить к выбору продуктов и напитков. Многие стремятся употреблять меньше сахара, но не готовы отказаться от любимых сладостей или газировки и ищут им менее калорийные альтернативы.В напитках без сахара используют различные заменители — натуральные и искусственные, говорит Никулина. Подсластители в напитках с этикетками «без сахара» или «ноль калорий» бывают еще более опасными, чем обычный сахар.

Например, аспартам, который является обязательным компонентом многих низкокалорийных напитков. При переработке в организме он превращается в аспартамовую кислоту, аминокислоту фенилаланин и метанол. Организм закисляется, формируя базу для хронических воспалительных заболеваний, а метанол конвертируется в канцероген формальдегид Ирина Никулина терапевт

Помимо этого, добавляет терапевт, большая часть заменителей сахара в разы слаще. «Популярная стевия в 200 раз слаще сахара. Ее прием избыточно стимулирует и травмирует вкусовые рецепторы. После нее и фрукты будут казаться безвкусными», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Никулина пояснила: желание съесть вредную сладость может сигнализировать о стрессе. Борьба со стрессом — важное условие отказа от этой вредной привычки. Для этого хороши и дыхательные практики, и медитация, и натуральные препараты, нормализующие сон, говорит врач.

«При недосыпе повышается концентрация гормона голода грелина, который стимулирует бесконечные позывы выпить или съесть что-то сладкое», — подвела итог Никулина.

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