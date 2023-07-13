Названы причины ночного голода и способы избавиться от него

Врач Александра Чистякова рассказала, что женщины чаще мужчин испытывают голод ночью

Женщины чаще мужчин испытывают голод по ночам из-за повышенной выработки гормона лептина, рассказала спортивный врач Александра Чистякова. Она и диетолог Ольга Деккер назвали «Ленте.ру» причины ночного голода и способы избавиться от него.

Врач Чистякова объяснила привычку перекусывать по ночам с биологической точки зрения. По ее словам, объемом необходимой человеку пищи управляют гормон голода грелин и гормон насыщения лептин. Она отметила, что от уровня лептина в организме зависит скорость обмена веществ.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что при хроническом переедании и при переизбытке лептина сигналы мозгу о насыщении перестают поступать и развивается лептинрезистентность. При этом жир у людей с очень большим весом становится самостоятельным эндокринным органом, вырабатывающим эти гормоны.

У женщин концентрация лептина в два-три раза выше, чем у мужчин. И его переизбыток в организме ведет к непрогнозируемым последствиям. Пик его выработки обычно приходится на два-три часа ночи. Так что если вы не спите, то, вероятнее всего, пойдете к холодильнику Александра Чистякова врач

По словам врача, пока не существует препаратов, контролирующих концентрацию лептина в крови, поэтому справляться с привычкой есть по ночам придется самостоятельно.

Также Чистякова рассказала, что ночными перекусами страдают не только тучные люди, но и те, кто не ест по утрам. «Те, кто не завтракает, компенсируют недостаток пищи вечером и ночью. Метаболизм не рассчитан на ночные приемы пищи. Ночью человек должен спать. Поэтому если вы склонны к ночным перекусам, то в первую очередь составьте четкий график приема пищи, который начинается утром. И строго придерживайтесь его», — настаивает врач.

Диетолог Деккер добавила, что причиной ночных забегов к холодильнику может быть и эмоциональное переедание. По ее словам, перекусы могут быть способом справиться со стрессом, одиночеством или скукой.

Для некоторых людей ночные перекусы — это привычка и даже ритуал, с которыми сложно расстаться. Люди могут ассоциировать определенное время или деятельность с перекусом, из-за чего от привычки все время что-то жевать трудно отказаться Ольга Деккер диетолог, нутрициолог

По словам Деккер, чтобы избавиться от этой вредной привычки, кроме следования графику питания, нужно искать другие способы справиться со стрессом или эмоциональным дискомфортом. «С эмоциями помогут справиться занятия спортом, медитации, общение с близкими и другие занятия, отвлекающие от мыслей о еде», — говорит диетолог.

Напоследок Деккер посоветовала не хранить дома продукты, соблазняющие на ночные перекусы.

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