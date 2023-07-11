Врач назвал самые полезные для здоровья специи

Эндокринолог Виктор Жиляев назвал имбирь и черный перец полезными для здоровья

Имбирь и черный перец полезны для здоровья, уверяет диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал самые полезные специи и рассказал об их положительном влиянии на организм.

По словам Жиляева, куркума содержит соединение куркумин, обладающее мощными противовоспалительным действием. Оно уменьшает хроническое воспаление, связанное со множеством болезней, в том числе раком и артритом. Также куркумин защищает организм от окислительного стресса и снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Куркуму можно добавлять в воду, чай или кофе. В напиток можно также добавлять молоко и мед. При этом важно не превышать допустимую ежедневную норму специи: 2,4-2,8 миллиграмма куркумы на килограмм массы тела Виктор Жиляев эндокринолог, диетолог

Имбирь содержит биологически активные соединения гингеролы и шогаолы, продолжил эндокринолог. Благодаря им имбирь оказывает мощный противовоспалительный и иммуностимулирующий эффекты. Эта специя полезна для ЖКТ, она уменьшает тошноту и вздутие живота. Также имбирь богат витамином С, калием и магнием. В день не стоит употреблять более двух-четырех граммов имбиря.

Черный перец, как утверждает собеседник «Ленты.ру», содержит пиперин, который придает специи характерную остроту. Пиперин может улучшить усвоение питательных веществ, витаминов и минералов, максимально повышая их эффективность в организме. Также черный перец обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки организма от повреждения.

Еще черный перец стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, помогая перевариванию пищи. Употребляйте черный перец не более 1/8 чайной ложки в день, чтобы не провоцировать изжогу Виктор Жиляев эндокринолог, диетолог

Врач отметил, что корица содержит большое количество антиоксидантов. Она улучшает чувствительность клеток к инсулину, помогая регулировать уровень сахара в крови. Также, по словам Жиляева, корица улучшает показатели холестерина крови, что благоприятно сказывается на сосудах.

Помимо этого корица подавляет рост бактерий и грибков. Выбирайте настоящую цейлонскую корицу. Ежедневно можно употреблять от половины до двух чайных ложек специи в день Виктор Жиляев эндокринолог, диетолог

Жиляев рекомендует использовать свежий чеснок. Он обладает способностью противостоять микробам, имеет антитромбоцитарные свойства и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление.

Ранее Виктор Жиляев оценил необходимость есть суп каждый день. По его словам, в некоторых случаях без первого не обойтись.