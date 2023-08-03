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16:52, 3 августа 2023Мир

Польских пограничников забросали петардами на границе с Белоруссией

Погранстражу Польши забросали петардами мигранты на границе с Белоруссией

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock / Fotodom

Польских пограничников забросали петардами нелегальные мигранты на границе с Белоруссией, передает РИА Новости со ссылкой на Погранстражу Польши.

«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее польские силовики силой вытеснили в Белоруссию пять мигрантов. Уточняется, что военные применили слезоточивый газ и физическую силу, после чего заставили беженцев уйти на территорию республики через калитку, якобы предназначенную для животных.

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    Анастасия Заикина
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