Польских пограничников забросали петардами на границе с Белоруссией

Погранстражу Польши забросали петардами мигранты на границе с Белоруссией

Польских пограничников забросали петардами нелегальные мигранты на границе с Белоруссией, передает РИА Новости со ссылкой на Погранстражу Польши.

«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее польские силовики силой вытеснили в Белоруссию пять мигрантов. Уточняется, что военные применили слезоточивый газ и физическую силу, после чего заставили беженцев уйти на территорию республики через калитку, якобы предназначенную для животных.

