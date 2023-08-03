Польских пограничников забросали петардами на границе с Белоруссией
Погранстражу Польши забросали петардами мигранты на границе с Белоруссией
Польских пограничников забросали петардами нелегальные мигранты на границе с Белоруссией, передает РИА Новости со ссылкой на Погранстражу Польши.
«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее польские силовики силой вытеснили в Белоруссию пять мигрантов. Уточняется, что военные применили слезоточивый газ и физическую силу, после чего заставили беженцев уйти на территорию республики через калитку, якобы предназначенную для животных.