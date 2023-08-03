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16:45, 3 августа 2023Ценности

Александр Васильев назвал главные признаки стильной женщины

Александр Васильев назвал ум одним из главных признаков стильной женщины

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал главные признаки стильной женщины. Соответствующее видео появилось на сайте formulamodi.ru.

Эксперт отметил, что обладающая хорошим вкусом женщина, как правило, умна. При этом она следит за тем, как ведет себя в обществе, и обдуманно подходит в выбору читаемых книг и музыки для прослушивания.

«Она знает, как она говорит, как она ходит, как она сидит, как она выглядит со стороны. В этом и есть тайна ее стиля. Поэтому я вам советую обращать внимание не только на внешнее, но и на внутреннее», — пояснил эксперт.

Также в своем Telegram-канале он добавил, что дизайнерская одежда сама по себе не способна сделать образ удачным. По мнению Васильева, стильные женщины мастерски сочетают дорогие бренды и одежду бюджетных марок.

Ранее в августе российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянкам три признака отсутствия стиля. Специалист внес в данный список выбор нарядов не по размеру и чрезмерное количество ювелирных изделий.

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    Алина Гостева
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