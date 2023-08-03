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09:00, 3 августа 2023Путешествия

Семья поехала в отпуск мечты в Европу и сбежала из отеля из-за тысяч тараканов

Семья заплатила за отпуск тысячи долларов и сбежала из отеля из-за тараканов

Кадр: Kennedy News and Media / New York Post

Британская семья поехала в отпуск мечты в Европу впервые за долгое время и сбежала из отеля спустя пять дней из-за нашествия тысяч тараканов. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, 39-летняя Хейли Перри заплатила девять тысяч долларов (около 826 тысяч рублей) за отпуск для своих близких. Они должны были провести в отеле Beatriz Playa and Spa на испанском острове Лансароте десять дней, однако уже в начале отпуска семейство стало замечать насекомых. Первым на них обратил внимание младший сын Перри.

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Вскоре путешественники увидели, что тараканов становится все больше. Насекомые находились в зоне развлечений, а также в коридорах и номерах постояльцев. В одну из ночей мать Перри нашла таракана в своей комнате и больше не смогла уснуть от страха.

В администрации отеля заявили, что проводят чистки, а также выдали чистящие средства Хейли и ее родным. После этого семья решила завершить отпуск и вернуться в Англию.

«Это разрушало психику. Я бы хотела, чтобы мы вообще никогда сюда не приезжали», — заключила Хейли.

Ранее британский турист отсудил у хозяев съемного дома на Голливудских холмах 375 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей) за постель с клопами. Известно, что такое решение было принято после шести лет судебных разбирательств между путешественником и владельцами жилья.

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    Зарина Дзагоева
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