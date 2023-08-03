МВД проверит полицейского за игнорирование татуировки «Азова» на москвичке

МВД проверит полицейского, проигнорировавшего татуировки «Азова» на москвичке

Руководство управления на транспорте МВД России по ЦФО проверит полицейского, который увидел на москвичке татуировку с символом бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не предпринял мер по пресечению нарушения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Полицейский был направлен в электропоезд «Савелово — Кубинка -1», в котором, по поступившей в дежурную часть информации, следовала женщина с татуировкой экстремистского характера. На месте правоохранитель ограничился проверкой документов у 56-летней нарушительницы и выяснением, что в отношении нее уже и так возбуждено уголовное дело по статье 282.4 УК РФ («Неоднократное публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

Теперь полицейского проверят на предмет ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Томске возбудили дело против мужчины, показывавшего прохожим тату со свастикой.

