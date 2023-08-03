Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 3 августа 2023Силовые структуры

МВД проверит полицейского за игнорирование татуировки «Азова» на москвичке

МВД проверит полицейского, проигнорировавшего татуировки «Азова» на москвичке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Руководство управления на транспорте МВД России по ЦФО проверит полицейского, который увидел на москвичке татуировку с символом бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не предпринял мер по пресечению нарушения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Полицейский был направлен в электропоезд «Савелово — Кубинка -1», в котором, по поступившей в дежурную часть информации, следовала женщина с татуировкой экстремистского характера. На месте правоохранитель ограничился проверкой документов у 56-летней нарушительницы и выяснением, что в отношении нее уже и так возбуждено уголовное дело по статье 282.4 УК РФ («Неоднократное публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

Теперь полицейского проверят на предмет ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Томске возбудили дело против мужчины, показывавшего прохожим тату со свастикой.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    Двое московских детей отдали мошеннику миллион рублей из заначки родителей

    Нефтегазовые доходы России просели

    Депутат Рады обвинил Зеленского в аморальности в ответ на обыски

    Россиянам дали советы на случай потери багажа в аэропорту

    Россия пообещала продавать меньше нефти за рубеж

    Рэпер Дрейк стал рекордсменом по заработку за один концерт

    Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов

    МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на производстве под Москвой

    В Польше сочли Украину виновной в появлении напряжения между странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости