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17:00, 3 августа 202369-я параллель

Найден способ выращивать овощи и ягоды в Арктике

Российские ученые разработали теплицы для выращивания овощей и ягод в Арктике

Фото: Daiwei Lu / Unsplash

Российские ученые разработали теплицы для выращивания овощей и ягод в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

Способ вырастить зелень и овощи в сложных климатических условиях нашли в лаборатории искусственного климата научного центра «Агротехнологии будущего» РГАУ-МСХА имени Тимирязева. Специалисты создали умные сити-фермы — мобильные вертикальные теплицы, оборудованные датчиками освещения, температуры и влажности.

В них разместили гиперспектральные и RGB-камеры, а также тепловизоры. Камеры фиксируют суточные ритмы растений и их реакцию на изменение освещения, а тепловизоры регистрируют ИК-излучение и измеряют температуру листьев. Роботизированная система отслеживает основные физиологические характеристики растений и в зависимости от них меняет микроклимат теплицы.

Такие фермы смогут разместить в поселках вахтовиков, в удаленных воинских гарнизонах, на полярных станциях, буровых платформах, в подъездах жилых домов и на подводных лодках. Теплицы можно доставлять в арктические порты в виде контейнеров. Они смогут круглогодично обеспечивать жителей свежими ягодами, зеленью и овощами — это выйдет дешевле, чем привозить продукты на самолетах.

Ранее сообщалось, что чукотский фермер вырастил фрукты и овощи на Крайнем Севере без использования современного оборудования. Мужчина отметил, что технологии 70-го года прошлого века идут его ферме только на пользу.

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    Варвара Родикова
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