Россиянин раскрыл секрет выращивания фруктов и овощей на Крайнем Севере

На Чукотке фермер вырастил фрукты и овощи без использования современных технологий

Чукотский фермер Анатолий Тынтин раскрыл секрет выращивания фруктов и овощей на Крайнем Севере. По его убеждению, получить качественные плоды можно и без использования современных технологий, сообщает ТАСС.

«Ни один новомодный состав не кормит растения лучше, чем вспаханная и удобренная земля», — заявил россиянин. Так он объяснил свой принципиальный отказ от гидропоники — системы, благодаря которой саженцы можно выращивать без почвы, при этом их питание происходит за счет питательного раствора.

Тынтин выращивает растения в деревянных теплицах, оборудованных жестяными коробами с рыхлой землей, общая площадь хозяйства достигает около трех тысяч квадратных метров. На его грядках растут огурцы, кабачки, помидоры и зелень. Фермер отметил, что хотел бы со временем автоматизировать свое дело — приобрести систему климат-контроля и организовать капельный полив. Сейчас Тынтин поливает растения из шланга водой, которую берет в местном озере.

По словам фермера, летом, когда воздух на улице прогревается до плюс 15, в его теплицах держится температура на уровне 38-40 градусов тепла. При этом зимой теплицы греют электронагревателями, а с оплатой услуг ЖКХ фермеру помогает окружная администрация.

Мужчина отметил, что технологии «70-го года прошлого века» идут его ферме только на пользу — он подчеркнул, что люди в те годы знали толк в выращивании культур. Еженедельно мужчина отправляет в торговые точки Анадыря и его пригородов около 300 килограммов продуктов.

Ранее сообщалось, что на Ямале собрали первый урожай арктических сортов картофеля. К 2024 году селекционеры планируют подготовить картофель для выращивания на Ямале и в других регионах Заполярья и Крайнего Севера.