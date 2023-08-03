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16:13, 3 августа 2023Мир

В США спрогнозировали скорый разгром ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ в ближайшее время будут полностью разгромлены

Фото: Peter Andrews / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время будут полностью разгромлены российскими войсками. Скорый разгром украинской армии спрогнозировал экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, Россия скоро достигнет одной из главных целей специальной военной операции (СВО) и нанесет стратегическое поражение украинским войскам. «Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха», — заявил он.

Ранее экс-разведчик отметил, что Россия укрепляется с каждым днем проведения СВО на Украине, а украинская сторона слабеет. Риттер подчеркнул, что когда одна сторона теряет 30 тысяч солдат и у нее нет других 30 тысяч им на замену, то это ослабляет ее общие военные усилия.

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    Семен Александров
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