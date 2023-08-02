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12:05, 2 августа 2023Мир

В США указали на усиление России в ходе конфликта на Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия укрепляется с каждым днем, а Украина слабеет
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россия укрепляется с каждым днем проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а украинская сторона слабеет. На это указал экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее», — заявил он. Риттер подчеркнул, что когда одна сторона теряет 30 тысяч солдат и у нее нет других 30 тысяч им на замену, то это ослабляет ее общие военные усилия.

По его словам, Украина уже больше месяца ведет контрнаступление, которое должно было нанести сокрушительный удар российским Вооруженным силам, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дошли даже до первой линии обороны.

Ранее экс-разведчик заявил, что украинцы враждебно относятся к русским, поскольку их годами учили ненавидеть Россию. По его словам, это объясняет проявления жестокости украинских граждан по отношению к россиянам в настоящее время, а также попытки запретить русскую культуру.

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    Виктория Кондратьева
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