Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцам десятилетиями внушали ненависть к русским

Украинцы враждебно относятся к русским, поскольку их годами учили ненавидеть Россию, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Таким мнением он поделился во время интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

По его словам, это объясняет проявления жестокости украинских граждан по отношению к россиянам в настоящее время, а также попытки запретить русскую культуру. «Современный украинский национализм привносит свои краски в психологию современной Украины. <...> Они [националисты] впитали ненависть к России много десятилетий назад и донесли ее до наших дней. Им удалось внедриться в самое сердце современного украинского общества», — заявил Риттер.

Не все жители Украины придерживаются подобных взглядов, однако большинство из них мыслят именно так, добавил он. При этом, по мнению американского экс-разведчика, русские не испытывают такой ненависти к украинцам, поскольку «всегда считали их братьями, равными себе». «Вот почему у русских совсем другое отношение к украинцам, и, в частности, к украинским пленным. Даже к захваченным в плен нацистам относятся по-человечески», — сказал он.

Ранее Риттер заявил, что в ходе спецоперации Москва действует объективно, тогда как Киев спешит и проигрывает. По его словам, у Украины нет шансов одержать победу в конфликте.