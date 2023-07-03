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03:51, 3 июля 2023Мир

Экс-разведчик США указал на разницу в поведении России и Украины

Экс-разведчик США Риттер: Москва действует объективно, тогда как Киев спешит и проигрывает

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия действует объективно, тогда как Украина спешит и проигрывает, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети Twitter.

По его словам, Москва с самого начала специальной военной операции (СВО) и до 1 апреля 2022 года пыталась заставить Киев прийти к урегулированию конфликта путем переговоров. «С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает», — указал эксперт на разницу в поведении.

По его мнению, у Украины нет шансов победить Россию. Риттер назвал украинского президента Владимира Зеленского «некомпетентным комиком, ставшим политиком».

Ранее Риттер предположил, что конфликт на Украине должен решиться летом 2023 года. На его взгляд, затягивание ситуации невыгодно России.

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    Марина Совина
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