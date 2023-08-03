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14:48, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Винокур раскрыл реакцию Путина на его пародию Байдена

Винокур заявил, что Путин отреагировал на пародию Байдена совершенно нормально

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Советский и российский артист эстрады Владимир Винокур, спародировавший президента США Джо Байдена при вручении государственной награды, раскрыл реакцию президента России Владимира Путина. Его слова приводит «Московский комсомолец» («МК»).

«Владимир Владимирович совершенно нормально отреагировал. (...) Он улыбнулся и кивнул головой. Он-то тоже все видит. Эту информацию спрятать нельзя, что Байден плохо ходит и не ориентируется в пространстве», — сказал Винокур.

Он также добавил, что пародия получилась спонтанной. «Человек, который столько лет работает в этом жанре, не может готовиться к речи», — заявил юморист.

2 августа Винокур в Кремле получил от президента России орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Артист отметил, что Путин находится в хорошей физической форме и сравнил его с Байденом. «Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться, не знают с кем», — высказался Винокур. Он сопроводил свои слова рукопожатием с невидимым собеседником, спародировав Байдена.

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