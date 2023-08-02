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15:26, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Винокур спародировал Байдена перед Путиным

Винокур спародировал потерявшегося в пространстве Байдена на награждении Путиным

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Советский и российский артист эстрады, юморист Владимир Винокур пошутил над главой США Джо Байденом и изобразил, как американский лидер потерялся в пространстве, когда получал награду от президента Владимира Путина. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Путин наградил артиста ранее в среду, 2 августа. Президент вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Артист, благодаря главу государства, заявил, что Путин находится в хорошей физической форме.

«Я радовался — видел вас на коне и то, как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем», — сказал Винокур. Затем он спародировал Байдена, изобразив, как политик оглядывается в поисках человека, с которым нужно поздороваться.

СМИ неоднократно обращали внимание на оговорки Байдена и его трудности с ориентацией в пространстве. Так, политик оступался при подъеме на трап. Американский лидер также был замечен за тем, что терялся в пространстве на публичных мероприятиях, а также пытался пожать руку невидимому собеседнику.

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    Олег Давыдов
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