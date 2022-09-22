Журналист Трэвис: Байден пытался пообщаться с невидимкой и потерялся на сцене в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден потерялся на сцене в Нью-Йорке после приветственной речи на конференции по пополнению Глобального фонда (The Global Find). Кадры с растерянным политиком, которому помешали пообщаться с кем-то невидимым, опубликовал американский журналист Клэй Трэвис в своем Twitter-аккаунте.

«Джо Байден понятия не имеет, что происходит. Он не может даже подняться на сцену и спуститься с нее», — подписал видео журналист.

На опубликованном видео с мероприятия видно, как американский лидер, закончив свою речь, отошел от трибуны, неуверенно направился к концу сцены, начал жестикулировать и с потерянным видом стал озираться по сторонам. После чего ведущий поблагодарил Байдена за речь, что ненадолго привлекло внимание президента. Через несколько секунд американский лидер вновь направился к краю сцены и остановился.

Это не первая неловкая ситуация, произошедшая с Байденом на сцене. В середине сентября американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, во время выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне забыл, в какой стороне находится выход со сцены, попросил помощь ассистентов.

Ранее Байден потерялся на ковровой дорожке во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме. На видео американский лидер в какой-то момент будто потерял направление, но Аббас дотронулся до него и показал, куда следует идти.