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Байден потерялся во время выступления и попросил помочь ему уйти со сцены

Президент США Байден во время выступления в Бостоне забыл, где находится выход со сцены

Президент США Джо Байден во время выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне забыл, в какой стороне находится выход со сцены. Кадры с растерянным политиком в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист и ведущий подкаста The Benny Show Бенни Джонсон.

На записи видно, как глава Белого дома договаривает реплику, кладет микрофон и с потерянным видом озирается по сторонам. В какой-то момент он начинает идти в правую сторону, но останавливается и возвращается к микрофону, решая позвать ассистентов. В их сопровождении Байден уходит со сцены.

«Джо Байден запаниковал на сцене, пытаясь найти выход», — подписал видео журналист Джонсон, задавшись вопросом о том, как Байден умудряется вот так теряться.

Sky News уточняет, что конфуз произошел после того, как президент Соединенных Штатов представил в библиотеке имени Кеннеди свое видение программы Cancer Moonshot, направленной на сокращение смертности от рака.

Варвара Кошечкина
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