Вероятность снижения цен на водку в России оценили

РИА Новости: водка не подешевеет после снижения цены на этиловый спирт

Водка в России, вероятнее всего, не подешевеет из-за снижения минимальной цены на этиловый спирт. Об этом эксперты отрасли рассказали РИА Новости.

Анонсированное снижение минимальной цены на этиловый спирт на 13 рублей за литр в пересчете на бутылку водки даст уменьшение стоимости только на 2,5 рубля, оценил предложение властей президент компании-дистрибьютора и импортера алкоголя Ladoga Вениамин Грабар. По его мнению, при росте инфляции это позволит производителям лишь сохранить цены на текущем уровне.

Основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская добавляет, что у бизнеса нет коммерческих причин снижать стоимость своей продукции. Это возможно, но для сохранения показателей прибыли производителям пришлось бы увеличивать нагрузку на свои мощности, что не всегда можно сделать, отметила она.

В конечном итоге все будет зависеть от минимальных розничных цен (МРЦ) на водку, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Он предположил, то инициатива Минфина направлена не столько на снижение минимальных цен, сколько на поддержку отрасли в условиях ограниченного экспорта.

Сейчас в России установлены МРЦ на водку, крепкие напитки, игристые вина и шампанские, при этом МРЦ на крепкий алкоголь были увеличены в прошлом году. Для водки она возросла до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра, для коньяка — до 517 рублей за тот же объем. Минимальная цена бренди за полулитровую бутылку была увеличена до 375 рублей.

Ранее о подготовке законопроекта, призванного сделать дешевле этиловый спирт из пищевого сырья, сообщило Министерство финансов в своем Telegram-канале. Согласно проекту документа, минимальную стоимость спирта предлагают изменить с 68 до 55 рублей за литр. Такое решение связано с высоким урожаем 2022 года, который привел к удешевлению зерновых культур.