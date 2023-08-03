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12:18, 3 августа 2023Экономика

В России предложили сделать спирт дешевле

Минфин предложил снизить минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России предложили сделать дешевле этиловый спирт из пищевого сырья. О подготовке законопроекта сообщает Министерство финансов в своем Telegram-канале.

Согласно проекту приказа, минимальную стоимость спирта предлагают изменить с 68 до 55 рублей за литр. Такое решение связано с высоким урожаем 2022 года, который привел к удешевлению зерновых культур.

«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции», — отметили представители ведомства.

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Вместе с тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, чтобы не допустить его использование для производства нелегальной водки. Для медучреждений при этом стоит предусмотреть субсидию для оплаты акциза для медучреждений, добавила она.

Фармацевтические ассоциации предупредили, что введение акциза на этанол может привести к резкому скачку цен на лекарственные средства в аптеках. Среди них — назначаемый при пневмонии бромгексин и корвалол. Подорожание затронет также лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Некоторые участники рынка заявили, что спиртосодержащие препараты могут подорожать более чем на 70 процентов.

На фоне массового отравления россиян разливным сидром депутат Госдумы Алексей Куринный призвал убрать из открытой продажи самогонные аппараты. По его словам, на рынке «сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных», и дешевизна таких напитков приводит к регулярному росту их потребления.

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    Вячеслав Агапов
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