Самогонные аппараты захотели спрятать от россиян

Депутат Госдумы Куринный призвал убрать из открытой продажи самогонные аппараты

Депутат Госдумы Алексей Куринный на фоне массового отравления россиян разливным сидром назвал неправильным разрешение открыто, не пряча, продавать и рекламировать самогонные аппараты. По словам политика, дешевизна таких напитков приводит к регулярному росту их потребления. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий, выступая на конференции об опасности суррогатного алкоголя раскритиковал ситуацию, при которой на рынке «сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных».

В последние несколько дней от употребления разливного сидра пострадали жители различных регионов России. Первые случаи были зафиксированы 5 июня в Ульяновской области, а всего напитками «Мистер Сидр» отравились примерно 90 россиян.

В частности, в Курганской области 16-летняя школьница впала в кому после употребления пивного напитка. Примечательно, что вторая выпивавшая с ней девушка от госпитализации убереглась. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Курганской областной детской больницы им. Красного Креста Вадим Комагоров предположил, что если вторая школьница пила помимо напитка с метиловым спиртом и другой алкоголь, содержавший этиловый спирт, то он мог выступить как антидот.

