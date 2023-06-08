Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:20, 8 июня 2023Экономика

Самогонные аппараты захотели спрятать от россиян

Депутат Госдумы Куринный призвал убрать из открытой продажи самогонные аппараты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Депутат Госдумы Алексей Куринный на фоне массового отравления россиян разливным сидром назвал неправильным разрешение открыто, не пряча, продавать и рекламировать самогонные аппараты. По словам политика, дешевизна таких напитков приводит к регулярному росту их потребления. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий, выступая на конференции об опасности суррогатного алкоголя раскритиковал ситуацию, при которой на рынке «сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных».

В последние несколько дней от употребления разливного сидра пострадали жители различных регионов России. Первые случаи были зафиксированы 5 июня в Ульяновской области, а всего напитками «Мистер Сидр» отравились примерно 90 россиян.

В частности, в Курганской области 16-летняя школьница впала в кому после употребления пивного напитка. Примечательно, что вторая выпивавшая с ней девушка от госпитализации убереглась. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Курганской областной детской больницы им. Красного Креста Вадим Комагоров предположил, что если вторая школьница пила помимо напитка с метиловым спиртом и другой алкоголь, содержавший этиловый спирт, то он мог выступить как антидот.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    Избиения, угрозы расстрелом, кража танков. Подполковник обвинил ЧВК «Вагнер» в пытках солдат и конфликте с армией России
    В российских городах появятся «порталы»
    Экономика Европы вошла в рецессию
    Китай разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США
    Маэстро Понасенков пригрозил вступившему с ним в конфликт заявлением в полицию
    Смолов рассказал о самом дорогом подарке девушке
    Самогонные аппараты захотели спрятать от россиян
    СК запросил арест организаторов экстремистского движения «Весна»
    Фитнес-тренер рассказала о пользе медбола в тренировках
    13-летний московский школьник попал в больницу с сотрясением мозга из-за оладий
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.