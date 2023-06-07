Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 7 июня 2023Россия

Российская школьница впала в кому из-за отравления напитком «Мистер Сидр»

Baza: в Курганской области из-за отравления напитком «Мистер Сидр» школьница впала в кому

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курганской области в результате отравления пивным напитком «Пиноколада» от бренда «Мистер Сидр» впала в кому 16-летняя школьница. Об этом пишет Baza.

По информации издания, когда одиннадцатиклассница попала в больницу, источник отравления был еще не известен. Со временем следователи выяснили, что школьница пила один из напитков компании «Анди». Вместе с пострадавшей «Пиноколаду» пила еще одна девушка, но ее состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

Ранее стало известно, что за два года до массового отравления напитками «Мистер Сидр» их производителя наградили знаком качества. Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание, что в 2021 году региональный Минпромторг удостоил компанию «Анди» званиями «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Парламентарий подчеркнул, что к этому моменту уже имелись протоколы о распространении производителем контрафактной продукции.

Материалы по теме:
Очень странные дела. Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
Очень странные дела.Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
18 сентября 2021
Майский градус В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Майский градусВ российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
5 мая 2019

Первые случаи отравления напитками «Мистер Сидр» зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. По данным регионального Минздрава на утро 7 июня, пострадали 62 местных жителя. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. По всей России напитками компании «Анди» отравились 90 человек.

6 июня Роспотребнадзор сообщил, что из оборота было изъято 37,6 тысячи литров пивного напитка «Мистер Сидр». Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Помимо этого, напиток выявили и изъяли на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости
    Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС
    58-летняя Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети
    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
    Во Владивостоке десятки тысяч человек остались без горячей воды
    Российская школьница впала в кому из-за отравления напитком «Мистер Сидр»
    Медведев призвал Российскую армию начать наступление на ВСУ
    Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского округа
    Власти Молдавии решили денонсировать соглашения с СНГ
    Кандидат в президенты США и племянник Джона Кеннеди выступил за диалог с Россией
    Маэстро Понасенкова задержали в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.