Российская школьница впала в кому из-за отравления напитком «Мистер Сидр»

Baza: в Курганской области из-за отравления напитком «Мистер Сидр» школьница впала в кому

В Курганской области в результате отравления пивным напитком «Пиноколада» от бренда «Мистер Сидр» впала в кому 16-летняя школьница. Об этом пишет Baza.

По информации издания, когда одиннадцатиклассница попала в больницу, источник отравления был еще не известен. Со временем следователи выяснили, что школьница пила один из напитков компании «Анди». Вместе с пострадавшей «Пиноколаду» пила еще одна девушка, но ее состояние оценили как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

Ранее стало известно, что за два года до массового отравления напитками «Мистер Сидр» их производителя наградили знаком качества. Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание, что в 2021 году региональный Минпромторг удостоил компанию «Анди» званиями «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Парламентарий подчеркнул, что к этому моменту уже имелись протоколы о распространении производителем контрафактной продукции.

Первые случаи отравления напитками «Мистер Сидр» зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. По данным регионального Минздрава на утро 7 июня, пострадали 62 местных жителя. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. По всей России напитками компании «Анди» отравились 90 человек.

6 июня Роспотребнадзор сообщил, что из оборота было изъято 37,6 тысячи литров пивного напитка «Мистер Сидр». Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Помимо этого, напиток выявили и изъяли на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.