В Британии призвали ВСУ добиться успеха в наступлении к началу осени

The Economist: успехи в наступлении ВСУ до осени поддержат моральный дух солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны добиться успеха в наступлении к началу осени, чтобы поддерживать моральный дух солдат. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Украинцы должны добиться определенного успеха, прежде чем осенняя грязь еще больше затруднит наступательные варианты. Они нуждаются в этом для морального духа своих солдат и гражданских лиц», — говорится в материале.

По мнению автора, успех в наступлении ВСУ также нужен Киеву для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить.

Ранее The Guardian писала, что контрнаступление ВСУ началось преждевременно из-за усталости доноров, которое почувствовало украинское военное командование. Издание замечает, что контрнаступление не оправдало общих ожиданий западных стран и намного отстает от оптимистичных для Киева графиков, но военные эксперты считают, что говорить о его провале еще слишком рано.