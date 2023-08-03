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22:23, 3 августа 2023Интернет и СМИ

В Британии призвали ВСУ добиться успеха в наступлении к началу осени

The Economist: успехи в наступлении ВСУ до осени поддержат моральный дух солдат

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны добиться успеха в наступлении к началу осени, чтобы поддерживать моральный дух солдат. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Украинцы должны добиться определенного успеха, прежде чем осенняя грязь еще больше затруднит наступательные варианты. Они нуждаются в этом для морального духа своих солдат и гражданских лиц», — говорится в материале.

По мнению автора, успех в наступлении ВСУ также нужен Киеву для того, чтобы поддерживать уверенность союзников в том, что они смогут победить.

Ранее The Guardian писала, что контрнаступление ВСУ началось преждевременно из-за усталости доноров, которое почувствовало украинское военное командование. Издание замечает, что контрнаступление не оправдало общих ожиданий западных стран и намного отстает от оптимистичных для Киева графиков, но военные эксперты считают, что говорить о его провале еще слишком рано.

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    Марина Совина
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