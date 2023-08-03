Мать-одиночка с четырьмя детьми рассказала о работе вебкам-моделью

Вебкам-модель из Великобритании назвала главную опасность работы

32-летняя мать четырех детей из Великобритании, работающая вебкам-моделью, рассказала, как совмещает профессию в сфере услуг для взрослых с воспитанием детей в одиночку. Ее откровения публикует The Sun.

Женщина по имени Сара, известная под псевдонимом Sarah Obsessed (Одержимая Сара), признается, что старается работать, пока дети, младшему из которых шесть лет, а старшему — 15, не дома. Однако это удается не всегда. «Очень сложно игнорировать звонки, когда знаешь, что так можно заработать деньги, а у тебя наверху сидят четыре ребенка. В такие моменты я просто стараюсь говорить потише», — призналась британка. Она пожаловалась, что ей постоянно приходится быть готовой выйти на связь, а это подразумевает, что нужно выглядеть сексуально, а не сидеть перед камерой в домашней одежде и с пучком на голове.

Сара начала зарабатывать в вебкаме в 2021 году, когда от нее внезапно ушел муж. До этого она работала сиделкой и косметологом, но после развода поняла, что ей нужна работа с более гибким графиком, высокой зарплатой и возможностью работать из дома. По ее словам, каждый день проходит по-разному: иногда ей несколько часов приходится делать на камеру неприличные вещи, а в другие дни с ней просто разговаривают о семейных делах и даже не просят раздеваться. Большей части клиентов вебкам-модели от 22 до 28 лет.

Самым странным запросом женщина назвала желание посмотреть, как она, одетая только в кожаную куртку, курит, сидя на стуле. Британка добавила, что у нее всегда есть возможность заблокировать клиента, но она воспользовалась ей только раз, потому что «его запрос был уже перебором, и он был крайне груб, когда получил отказ». Сара отметила, что главная опасность ее работы — это навязчивое преследование со стороны мужчин. Поэтому она очень тщательно скрывает персональные данные.

Дети не спрашивают британку о работе, а сама она им не рассказывает. Матери одноклассников ее детей, по словам женщины, любезны с ней при встрече, но осуждают ее за спиной. Родственницы Сары при этом поддерживают ее во всем. Она не стыдится своей работы и подумывает открыть свою вебкам-судию для матерей.

Ранее сообщалось, что 22-летняя вебкам-модель Латиша Джонс из Великобритании смогла расплатиться с долгами в размере 11 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиона рублей) и купить дом благодаря продаже своей слюны. Каждому клиенту она называет разную стоимость, в зависимости от их материального положения.