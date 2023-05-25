Девушка отдала миллионный долг и купила дом благодаря продаже слюны

Daily Mirror: вебкам-модель из Великобритании начала продавать слюну и разбогатела

22-летняя вебкам-модель Латиша Джонс из Великобритании смогла расплатиться с долгами в размере 11 тысяч фунтов стерлингов (примерно один миллион рублей) и купить дом благодаря продаже своей слюны. Об этом сообщает Daily Mirror.

Девушка зарегистрировалась на сайте OnlyFans в 19 лет. В то время она училась в университете на криминалиста и работала продавщицей в супермаркете Tesco в городе Манчестер, однако решила оставить оба занятия ради карьеры онлайн-модели. Экс-студентка заявила, что ее привлек быстрый и легкий заработок: за час она получала 300 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей).

По словам Джонс, вскоре ей начали поступать странные просьбы от поклонников. «Люди просили отправить им постельное белье после того, как я посплю на нем неделю, потную и мерзко пахнущую спортивную одежду, воду из ванны, в которой я мылась, мои зубные щетки, плевки после чистки зубов. Все, что только можно придумать, хотят люди», — рассказывает она. Одна из самых частых просьб от клиентов — слюна. Девушка утверждает, что сначала не верила, что можно разбогатеть, продавая слюну, однако позже начала регулярно этим заниматься.

Сейчас Джонс продает баночки со своей слюной незнакомым людям несколько раз в неделю. Каждомe клиенту она называет разную стоимость, в зависимости от его материального положения. «Самая большая сумма, которую я заработала на продаже слюны — 1,5 тысячи фунтов стерлингов (149 тысяч рублей). Я знала, что у клиента есть деньги, и он был рад заплатить», — говорит она.

Девушка отметила, что радуется той свободе, которую она обрела благодаря хорошему заработку. «Я никогда не думала, что это станет моей карьерой. Но я счастлива, что все сложилось именно так. Мне это нравится», — утверждает она. Джонс добавила, что близкие люди поддерживают ее и вместе с ней смеются над странными просьбами людей.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Великобритании начала карьеру на OnlyFans и разбогатела менее чем за полгода благодаря оригинальному контенту. Она стала выставлять оценки пенисам подписчиков в соответствии со своим собственным рейтингом, и сотни мужчин стали платить ей деньги за комментарии об их половых органах.