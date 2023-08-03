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21:00, 3 августа 2023Силовые структуры

Россиян осудили за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы» и участие в ней

В Ярославле осудили четырех местных жителей из ячейки «Свидетелей Иеговы»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ярославле суд вынес приговор четырем местным жителям, которые организовали ячейку «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и участвовали в ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

За организацию ячейки мужчин 47 и 57 лет приговорили к шести с половиной годам лишения свободы условно с ограничением свободы на год. Двоих участников, 35-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, — к двум с половиной годам лишения свободы условно с ограничением свободы на шесть месяцев.

По данным следствия, в 2019 году двое местных жителей организовывали ячейку и проводили многочисленные собрания, в том числе и онлайн, на которых пропагандировали запрещенные учения. Двое других осужденных принимали в деятельности организации активное участие и вербовали в нее новых людей.

Ранее в Республике Алтай суд приговорил к 6,5 года лишения свободы условно 45-летнего местного жителя за организацию такой же ячейки.

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    Варвара Митина
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