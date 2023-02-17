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14:33, 17 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 6,5 года условно за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»

Жителя Республики Алтай осудили за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Республике Алтай суд приговорил к 6,5 года лишения свободы условно 45-летнего местного жителя за организацию деятельности ячейки «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности») УК РФ. Такой приговор вынесли с условием испытательного срока четыре года, лишения права три года заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях и ограничения свободы на один год.

По данным ведомства, с мая 2017 по январь 2022 года фигурант созывал собрания адептов и вербовал новых членов. Для конспирации осужденный пользовался приложениями для видеосвязи.

Отмечается, что мужчина не признал вину.

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Екатерина Власова
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