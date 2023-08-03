17-летний юноша заявил о домогательствах воспитательницы интерната в Зеленограде

Regnum: юноша из интерната в Зеленограде заявил о домогательствах сотрудницы

В Зеленограде 17-летний воспитанник интерната заявил в полицию о домогательствах со стороны 46-летней сотрудницы. По словам юноши, женщина напала, пока он спал. Об этом агентству Regnum сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Подросток рассказал оперативникам, что вынужденно проживает в одном из городских семейных центров.

«По словам несовершеннолетнего, он находился в комнате, предназначенной для сна, когда 46-летняя воспитательница совершила в отношении него насильственные действия сексуального характера», — отметил собеседник агентства.

Юноша пояснил, что изначально пробовал написать жалобу на имя руководства центра, но ему этого сделать не позволили. Тогда он пошел в полицию. По заявлению воспитанника была организована проверка, ситуация находится на контроле в Следственном комитете, подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ламу из Агинского дацана обвинили в домогательствах к девочке. Школьнице удалось сбежать и рассказать обо всем взрослым. Обвиняемый священнослужитель пока не арестован.

