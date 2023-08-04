Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 4 августа 2023Путешествия

Зловоние на борту сорвало рейс пассажирского самолета

Самолет Air India Express вернулся в пункт вылета из-за резкого запаха на борту

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Cамолету авиакомпании Air India Express пришлось вернуться в пункт вылета из-за зловония на борту. Подробностями истории поделился портал Simple Flying.

Источник уточняет, что рейс из индийского города Кочин в Шарджу (ОАЭ) был сорван в ночь на 2 августа. Воздушное судно вернулось в международный аэропорт Кочина примерно через полчаса после вылета из-за того, что пассажиры пожаловались на резкий запах в салоне.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023

После приземления самолет осмотрела инженерная группа, которая не нашла никаких технических неисправностей или признаков задымления. Издание сообщает, что, по предварительной версии, источником неприятного запаха могли быть овощи, которые перевозились в багажном отделении самолета.

Отмечается, что авиакомпания перевозит большое количество овощей, фруктов и цветов в грузовом отсеке на рейсах в ближневосточный регион, поскольку это является источником дохода для перевозчика.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Tigerair, летевший из Аделаиды, Австралия, в Сидней, совершил экстренную посадку в аэропорту Мельбурна из-за загадочного зловония на борту. Как рассказали представители перевозчика, когда пассажиры обнаружили странный запах, пилоты немедленно приняли решение об экстренном приземлении в соответствии со стандартными правилами безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме захотели сажать россиян в тюрьму за неявку по повестке при мобилизации

    Самая красивая стюардесса России раскрыла строгие правила внешнего вида

    Россиянам назвали дешевое средство для придания мягкости полотенцам

    Путин установил лимит бесплатных переводов самому себе

    Врачи развеяли миф о вреде одной популярной привычки

    Ослабленной экономике Китая предрекли новые проблемы

    В мире заявили о высоком риске распространения холеры

    Стало известно об адаптации Марио Фернандеса в «Зените»

    Стало известно о нежелании украинских дипломатов возвращаться на родину

    Врач рассказала о последствиях привычки пить кофе натощак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости