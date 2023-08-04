Зловоние на борту сорвало рейс пассажирского самолета

Самолет Air India Express вернулся в пункт вылета из-за резкого запаха на борту

Cамолету авиакомпании Air India Express пришлось вернуться в пункт вылета из-за зловония на борту. Подробностями истории поделился портал Simple Flying.

Источник уточняет, что рейс из индийского города Кочин в Шарджу (ОАЭ) был сорван в ночь на 2 августа. Воздушное судно вернулось в международный аэропорт Кочина примерно через полчаса после вылета из-за того, что пассажиры пожаловались на резкий запах в салоне.

После приземления самолет осмотрела инженерная группа, которая не нашла никаких технических неисправностей или признаков задымления. Издание сообщает, что, по предварительной версии, источником неприятного запаха могли быть овощи, которые перевозились в багажном отделении самолета.

Отмечается, что авиакомпания перевозит большое количество овощей, фруктов и цветов в грузовом отсеке на рейсах в ближневосточный регион, поскольку это является источником дохода для перевозчика.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Tigerair, летевший из Аделаиды, Австралия, в Сидней, совершил экстренную посадку в аэропорту Мельбурна из-за загадочного зловония на борту. Как рассказали представители перевозчика, когда пассажиры обнаружили странный запах, пилоты немедленно приняли решение об экстренном приземлении в соответствии со стандартными правилами безопасности.