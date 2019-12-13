Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за загадочного зловония

Самолет авиакомпании Tigerair, летевший из Аделаиды, Австралия, в Сидней, совершил экстренную посадку в аэропорту Мельбурна из-за загадочного зловония на борту. Об этом сообщает Independent.

Как рассказали представители перевозчика, когда пассажиры обнаружили странный запах, пилоты немедленно приняли решение об экстренном приземлении в соответствии со стандартными правилами безопасности.

По прибытии в аэропорт воздушное судно встретили сотрудники аварийных служб, а также скорая помощь. В результате троих пассажиров пришлось госпитализировать, а еще шестерым понадобилась медицинская помощь из-за проблем с ушами.

Позже инженеры обследовали самолет, обнаружили источник зловония и устранили его. На следующий день всех путешественников отправили в место назначения другим рейсом.

Прекращение полета и посадка является стандартной международной процедурой при появлении посторонних запахов в самолете.

В июле самолет авиакомпании AirBaltic, летевший из Риги в Москву, вернулся в столицу Латвии из-за подозрительного запаха. Представитель авиакомпании уточнил, что на нетипичный запах вскоре после взлета обратили внимание как пассажиры, так и пилоты.

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