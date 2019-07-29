Самолет экстренно приземлился из-за жуткого зловония

Самолет Airbus A330-300 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Филадельфии в лондонский аэропорт Хитроу, экстренно приземлился в Бостоне из-за неприятного запаха на борту. Об этом сообщает Metro.

Через полтора часа после вылета командир воздушного судна принял решение прекратить полет, хотя ни один из 154 пассажиров и 12 членов экипажа не жаловался на плохое самочувствие. После приземления технические специалисты аэропорта Бостона осмотрели самолет, но не обнаружили источник неприятного запаха.

В марте 2019 года самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку после жалоб пассажиров на сильный запах неизвестного происхождения в салоне.

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