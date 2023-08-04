Чехов: беспилотники группировки «Восток» уничтожили танк и пикап с бойцами ВСУ

Ударные беспилотники российской группировки «Восток» уничтожили пикап с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе совхоза «Октябрь» и танк противника в районе Макаровки. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Также авиация поразили места скопления живой силы и техники украинских военных в районах Макаровки, Старомайорского, Приютного. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека».

Кроме того, подразделения группировки отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного, противник понес потери и отступил. Воздушная разведка группировки вскрыла выдвижение двух групп украинской пехоты в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы. Артиллерия поразила живую силу, автомобильную технику и боевые бронированные машины ВСУ.

Помимо этого, уничтожены минометные расчеты севернее Владимировки и северо-западнее Новодонецкого, буксируемые гаубицы М777 юго-восточнее Доброволья, добавил Чехов.

Ранее российский тансист Ананда Дугаржапов смог обнаружить местоположение одного из подразделений ВСУ, чем помог танковой бригаде группировки «Восток» прорвать оборону противника и занять район на угледарском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).