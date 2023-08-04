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13:11, 4 августа 2023Моя страна

В Новосибирске создадут лабораторию биотехнологий в области генетики

В Новосибирском государственном университете создадут лабораторию биотехнологий

Фото: Julia Koblitz / Unsplash

Новосибирский государственный университет совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН и компанией «Эфко» создадут биотехнологическую лабораторию для объединения усилий ученых в области генетических исследований. Соответствующее соглашение было подписано в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске, сообщает ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева, основной задачей лаборатории станет разработка платформ для создания высокоэффективных штаммов-продуцентов, необходимых для производства ингредиентов для пищевой промышленности и сельского хозяйства.

«Второе важное направление — это разработка и применение технологий геномного редактирования для сельскохозяйственных растений и создание платформ для геномной селекции. Фактически это первый шаг по созданию крупного современного опорного центра по развитию биотехнологий в России», — сказал Романцев.

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук подчеркнул, что создание совместной лаборатории усилит собственную науку в университете и даст студентам возможность совмещать фундаментальные исследования с практико-ориентированными задачами еще в процессе обучения.

Ранее в августе в Информационном центре по атомной энергии Челябинска прошло мероприятие «ИЦАЭ OPEN. Научные династии», на котором рассказали о династии Курчатовых, Кюри, Беккерелей, Капиц, Бехтеревых и Боткиных, а также раскрыли секрет воспитания гениев.

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    Карина Черных
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