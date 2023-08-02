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16:57, 2 августа 2023Моя страна

Челябинским родителям раскроют секрет воспитания гениев

В Челябинске 3 августа пройдет мероприятие «ИЦАЭ OPEN. Научные династии»

Фото: Johnny McClung / Unsplash

В Информационном центре по атомной энергии Челябинска пройдет мероприятие «ИЦАЭ OPEN. Научные династии», на котором расскажут о династии Курчатовых, Кюри, Беккерелей, Капиц, Бехтеревых и Боткиных, а также раскроют секрет воспитания гениев. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Событие состоится в четверг, 3 августа, по адресу улица Энгельса, дом 107. Оно начнется с игры «Хронограф», которая позволит участникам узнать больше о великих ученых, изобретениях и времени их создания. Лекцию о династиях проведет специалист Областного центра дополнительного образования детей историк Оскар Наймиллер. Тему продолжит кандидат психологических наук, автор книг по развитию способностей ребенка, руководитель ИЦАЭ Челябинска Лариса Матвеева. Она поделится с родителями секретами воспитания юных гениев.

Мероприятие приурочено ко дню рождения Бориса Курчатова, советского радиохимика и брата Игоря Курчатова.

Ранее в августе стало известно, что в парке «Черное озеро» в Казани пройдет детский турнир по шахматам. Мероприятие состоится в субботу, 5 августа. Игра будет проходить в семь туров по швейцарской системе.

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    Карина Черных
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