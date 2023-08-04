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17:19, 4 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о фиксации использования кассетных боеприпасов

Посол Украины в США: ВСУ фиксируют каждое использование кассетных боеприпасов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют каждое использование кассетных боеприпасов, переданных им США. Об этом заявила посол Украины в Америке Оксана Макарова в интервью изданию Washington Post.

Она рассказала, что при каждом применении происходит фиксация, их используют только за пределами городов и населенных пунктов. Также Макарова отметила, что боеприпасы имеют очень низкий процент брака.

По ее словам, министр обороны Украины Алексей Резников подготовил специальные правила по применению кассетных боеприпасов. На вопрос журналистов, почему США не поставляют дальнобойные ракеты ATACMS, она предложила спросить об этом Белый дом.

Ранее российский боец, находящийся под Угледаром, рассказал об активном применении кассетных боеприпасов украинской армией. Также он сообщил об активном применении дронов-камикадзе.

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    Александр Слабиев
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