Боец ВС России рассказал об интенсивных ударах ВСУ кассетными боеприпасами

Российский боец Педагог: ВСУ сильно бьют кассетными боеприпасами под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят интенсивные удары кассетными боеприпасами и беспилотниками-камикадзе под Угледаром. Об этом рассказал российский боец с позывным Педагог, передает РИА Новости.

«(ВСУ — прим. Ленты.ру) давно не использовали кассетные боеприпасы, а сейчас очень активно их используют, сильно бьют. И дронов-камикадзе стало очень много, они их везде используют», —сказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России.

По его словам, большое количество ударов приходится на гражданскую инфраструктуру села Никольское, а также по Успенскому Николо-Васильевскому монастырю.

Он подчеркнул, что ранее украинские подразделения использовали боеприпасы советского образца, но в последнее время участилось применение снарядов именно западного образца.

Ранее глава администрации Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) Владислав Ключаров рассказал об ударе ВСУ по мирном автобусу, следующему по маршруту к городу Ясиноватая.

