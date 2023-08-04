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12:53, 4 августа 2023Бывший СССР

Боец ВС России рассказал об интенсивных ударах ВСУ кассетными боеприпасами

Российский боец Педагог: ВСУ сильно бьют кассетными боеприпасами под Угледаром
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят интенсивные удары кассетными боеприпасами и беспилотниками-камикадзе под Угледаром. Об этом рассказал российский боец с позывным Педагог, передает РИА Новости.

«(ВСУ — прим. Ленты.ру) давно не использовали кассетные боеприпасы, а сейчас очень активно их используют, сильно бьют. И дронов-камикадзе стало очень много, они их везде используют», —сказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России.

По его словам, большое количество ударов приходится на гражданскую инфраструктуру села Никольское, а также по Успенскому Николо-Васильевскому монастырю.

Он подчеркнул, что ранее украинские подразделения использовали боеприпасы советского образца, но в последнее время участилось применение снарядов именно западного образца.

Ранее глава администрации Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) Владислав Ключаров рассказал об ударе ВСУ по мирном автобусу, следующему по маршруту к городу Ясиноватая.

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    Алевтина Запольская
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