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17:28, 1 августа 2023Бывший СССР

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по автобусу в ДНР

Глава Макеевки Ключаров: ВСУ ударили кассетными снарядами по автобусу в ДНР

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу маршрута Макеевка — Ясиноватая с помощью кассетных боеприпасов, сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в Telegram.

«Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами. Движение по данному маршруту остановлено», — сообщил он, указав, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу Токмак. В результате обстрела произошел пожар частной постройки.

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    Алевтина Запольская
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