ВСУ ударили кассетными боеприпасами по автобусу в ДНР

Глава Макеевки Ключаров: ВСУ ударили кассетными снарядами по автобусу в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу маршрута Макеевка — Ясиноватая с помощью кассетных боеприпасов, сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в Telegram.

«Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами. Движение по данному маршруту остановлено», — сообщил он, указав, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу Токмак. В результате обстрела произошел пожар частной постройки.