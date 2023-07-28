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10:46, 28 июля 2023Бывший СССР

Балицкий заявил об обстреле Токмака кассетными боеприпасами

Балицкий заявил об обстреле Токмака кассетными боеприпасами и гибели женщины
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Токмаку Запорожской области кассетными боеприпасами, в результате погибла женщина. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», — сообщил он.

Балицкий добавил, что был ранен еще один местный житель, которого госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую ракету, а третий боеприпас не разорвался, подчеркнул он. По его словам, саперы приступили к уничтожению снаряда с помощью контролируемого подрыва.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их украинской армией. РФ обладает достаточным запасом различных видов этих снарядов, однако до сих пор не применяла их, уточнил глава государства.

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    Кристина Есикова
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