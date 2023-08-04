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14:35, 4 августа 2023Путешествия

Турецкий отель выставил российских детей на улицу

Турецкий отель выселил около ста российских детей из-за проблем с оплатой

Фото: Diego Cupolo / NurPhoto / Getty Images

Турецкий отель в Кемере выселил около ста российских детей из-за проблем с оплатой. Подробности истории рассказал портал TourDom со ссылкой на одну из матерей.

Уточняется, что дети приехали на отдых 26 июля. При заселении в отель возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путевки. Несмотря на это, детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

«Всю ночь они катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке, пока руководство "Колибри" решало, куда поселить детей. Новый отель Rios Latte Beach Hotel нашли к утру. Заселиться удалось только в девять вечера», — пожаловалась родительница.

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Но, по ее словам, и там пожить долго не получилось. Персонал отеля разместил на дверях номеров объявления с требованиями освободить комнаты к 5 августа, поскольку организатор поездки не продлил проживание. Портал сообщает, что у некоторых детей путевка в лагерь до 9 августа.

Известно, что в отеле находятся дети в возрасте от восьми лет без достаточного количества наличных и обратных авиабилетов. В консульстве России посоветовали родителям обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что работники пятизвездочного отеля в Турции избили российского туриста стульями. Инцидент произошел с жителем Подмосковья Никитой в гостинице Loxia Comfort Club в Сиде. Мужчина приехал на отдых с девушкой и сестрой.

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    Марина Черняк
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