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16:30, 2 августа 2023Путешествия

Россиянина избили стульями работники пятизвездочного отеля в Турции

Shot: туриста из Подмосковья избили стульями работники отеля в турецком Сиде

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Работники пятизвездочного отеля в Турции избили российского туриста стульями. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел с жителем Подмосковья Никитой в гостинице Loxia Comfort Club в Сиде. Мужчина приехал на отдых с девушкой и сестрой. В первый день россияне пошли в ресторан, где, по их словам, к ним пристал выпивший отельный фотограф Ричард и предложил вместе покурить кальян.

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«В качестве "оплаты" он попросил принести ему виски с колой, — говорится в сообщении. — Те согласились на сделку, но чем больше напивался Ричард, тем агрессивнее он становился».

В итоге фотограф начал приставать к сестре россиянина, а затем и к другим туристам. «Через несколько минут Ричард ударил в лицо другого отдыхающего, предположительно из Эстонии, Никита побежал разнимать драку, — пишет источник. — Пришла охрана и администратор, и началось рубилово. В туристов полетели стулья, досталось даже девушке Никиты».

В результате у россиянина множество открытых ран, синяков и травма головы. В настоящее время он находится в местной больнице. «Секьюрити отстранили от работы на время пребывания пострадавших в отеле, — добавили в Shot. — А в качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана, который и так входит в путевку».

Ранее британские туристы избили полицейских барными стульями и другими предметами у стриптиз-клуба в Каталонии, Испания. Инцидент попал на видео.

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    Фариза Бацазова
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