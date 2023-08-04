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20:15, 4 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали подчеркивающую недостатки фигуры одежду

Стилистка Ольга Абашева: одежда из тонкой ткани подчеркнет недостатки фигуры

Фото: Anton Mislawsky / Unsplash

Стилистка Ольга Абашева назвала россиянкам подчеркивающую недостатки фигуры одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь эксперт обратила внимание на ткань и фасон. По ее мнению, вещи из тонкого материала и с высокой посадкой не всегда будут скрывать лишние килограммы. «Главный подвох изделий с высокой талией в том, что они могут сделать фигуру квадратной. Чтобы не допустить эту ошибку, выбирайте вещи с линией талии выше привычного», — посоветовала Абашева.

Кроме того, специалистка призвала внимательно смотреть на силуэты. «А-образные юбки помогут скрыть живот, в то время как юбки, стремящиеся к лекалу солнце-клеш, наоборот, подчеркнут нежелательный объем. Юбка-карандаш также отличный вариант», — объяснила собеседница издания и добавила, что наряды с крупными принтами в области живота, массивная обувь и тонкие пояса также подчеркнут лишний вес.

В июле стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам способ визуально удлинить ноги с помощью одежды. Зрительно скорректировать фигуру, сделав ее стройнее, помогут предметы гардероба с завышенной талией, заявила специалистка. Для достижения данной цели она посоветовала выбирать юбки макси из джинсовой ткани, которые назвала особенно актуальными в настоящее время.

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    Мария Винар
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