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11:19, 31 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

Стилистка Абабкова: джинсы с завышенной талией помогут визуально удлинить ноги

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам способ визуально удлинить ноги с помощью одежды. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Зрительно скорректировать фигуру, сделав ее стройнее, помогут предметы гардероба с завышенной талией, заявила специалистка. Так, для достижения данной цели она посоветовала выбирать юбки макси из джинсовой ткани, которые назвала особенно актуальными в настоящее время. Кроме того, эксперт рекомендовала приобрести джинсы в пол и брюки-палаццо.

«Чем больше ткани вниз и чем выше посадка, тем более длинными кажутся ноги», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле стилист-имиджмейкер Светлана Бизяева перечислила россиянкам модную одежду на осень. В список актуальной верхней одежды в будущем сезоне собеседница издания внесла дубленку-авиатор и укороченные куртки-пуховики.

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    Алина Гостева
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