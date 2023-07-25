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12:51, 25 июля 2023Ценности

Стилист перечислила россиянкам модную одежду на осень

Стилист-имиджмейкер Светлана Бизяева посоветовала носить осенью дубленку-авиатор

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стилист-имиджмейкер Светлана Бизяева перечислила россиянкам модную одежду на осень. Соответствующие комментарии публикуют «Аргументы и Факты».

В первую очередь эксперт отметила наиболее интересные цвета в предметах гардероба, такие как винный, фиолетовый, бутылочно-зеленый, морской синий и желтый. «Женщинам советую отдать предпочтение лаконичным пиджакам в мужском стиле, а когда похолодает — вступят кашемировые оверсайз-пальто-пиджаки прямого кроя», — уточнила Бизяева.

В список актуальной верхней одежды в будущем сезоне собеседница издания внесла дубленку-авиатор и укороченные куртки-пуховики. «Обратите внимание на грубые ботинки на широкой платформе. Если раньше популярными были только модели на шнуровке, то сейчас к ним добавятся замочки и пряжки. Если вдруг захотелось нарядиться, обратите внимание на нашумевшую обувь в стиле металлик», — дополнила имиджмейкер.

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Помимо этого, специалистка рекомендовала обращать особое внимание на качество тканей и материалов. «Старайтесь избегать вислых, рыхлых, дешевых изделий — они только подчеркнут возрастные изменения кожи и негативно скажутся на образе в целом», — пояснила она.

В заключение Бизяева отметила важность правильно подобранной сумки. «Обувь и сумка, как ни банально, должны быть по возможности качественными, лаконичными, без лишнего и неуместного декора. Как показывает опыт — чаще всего именно неактуальная устаревшая обувь или сумка выдают несовременность костюмного ансамбля в целом и резко снижают статус всего образа», — добавила стилист.

Ранее в июле стилистка Катрин Волкова назвала россиянам самую модную прическу на осень. Так, в трендах окажутся натуральные кудри, которые можно сделать с помощью биозавивки.

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    Екатерина Ештокина
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