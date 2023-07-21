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17:20, 21 июля 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам самую модную прическу на осень

Стилистка Катрин Волкова назвала россиянам натуральные кудри модной прической на осень

Фото: Lil Maria / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Катрин Волкова назвала россиянам самую модную прическу на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте ГТРК «Самара».

Так, в трендах окажутся натуральные кудри, которые можно сделать с помощью био-завивки волос. При этом эксперт отметила, что данная прическа становится популярной не только среди женщин, но и мужчин.

Кроме того, по ее словам, естественные локоны в грядущем сезоне будут очень актуальны, поскольку времени на их укладку уходит мало. Вдобавок прическа не потеряет свою форму под головным убором.

Однако собеседница издания заявила о том, что людям с определенным типом волос на подойдет био-завивка. «На гладких, натуральных, длинных волосах крутой завиток получить гораздо тяжелее, чем на более умеренной длине пористых волос», — объяснила она и призвала обладателей осветленных поврежденных прядей отказаться от упомянутой процедуры.

Ранее звездный парикмахер Адир Абергель назвал самую модную стрижку 2023 года. Специалист рассказал, что в моду вошла стрижка под названием «панклет» — более короткая и небрежная вариация маллета.

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    Мария Винар
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