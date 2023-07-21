Стилистка назвала россиянам самую модную прическу на осень

Стилистка Катрин Волкова назвала россиянам натуральные кудри модной прической на осень

Стилистка Катрин Волкова назвала россиянам самую модную прическу на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте ГТРК «Самара».

Так, в трендах окажутся натуральные кудри, которые можно сделать с помощью био-завивки волос. При этом эксперт отметила, что данная прическа становится популярной не только среди женщин, но и мужчин.

Кроме того, по ее словам, естественные локоны в грядущем сезоне будут очень актуальны, поскольку времени на их укладку уходит мало. Вдобавок прическа не потеряет свою форму под головным убором.

Однако собеседница издания заявила о том, что людям с определенным типом волос на подойдет био-завивка. «На гладких, натуральных, длинных волосах крутой завиток получить гораздо тяжелее, чем на более умеренной длине пористых волос», — объяснила она и призвала обладателей осветленных поврежденных прядей отказаться от упомянутой процедуры.

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