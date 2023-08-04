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05:54, 4 августа 2023Бывший СССР

Российский дрон-камикадзе уничтожил «Град» ВСУ на купянском направлении

МО России: дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил «Град» ВСУ на купянском направлении
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

«Средствами противовоздушной обороны расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат украинского производства "Фурия" в районе населенного пункта Горобьевка», — добавил Зыбинский. Также во время боевых действий на купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки двумя ударами атаковал передовой пункт управления, живую силу и огневые средства подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ около Петропавловки.

В результате наступательных действий российские войска захватили опорные пункты и разгромили более взвода пехоты противника в районе урочища Маньковка, ликвидировав два артиллерийских орудия, самоходную установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».

Также в районе Песчаного-Нижнего уничтожена самоходная артиллерийская минометная установка 2С9 «Нона С». В районе Песчаного-Верхнего уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавил Зыбинский.

Ранее стало известно, что российские беспилотники группировки «Восток» ликвидировали танк и пикап с бойцами ВСУ. Также средства ПВО сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека», сказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов..

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    Александра Синицына
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